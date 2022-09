Osnabrück hat zwar weniger als 170000 Einwohner. Aber Fip rechnete jedem, der es wissen sollte, vor, dass er eine "wachsende Stadt in einer starken Region" vor sich hat. Man muss eben wissen, dass Osnabrück mit den direkt angrenzenden Gemeinden locker auf über 270000 kommt. Und dass kein Investor es sich leisten kann, diese Region mit mehr als einer Million Menschen einfach links liegen zu lassen.

Im Gespräch mit Entscheidungsträgern aus der Wirtschaft fand der Unternehmer mit SPD-Parteibuch den richtigen Ton, um sie von einem Engagement in Osnabrück zu überzeugen. Als der Begriff von den "weichen Standortfaktoren" noch gar nicht geboren war, setzte Fip auf Wohlfühl-Atmosphäre für Gutverdiener. Seine Fürsorge für die VIPs ging so weit, dass er sich ernsthaft sorgte, wie Osnabrück nach der Schließung des Feinkostgeschäfts Hünnefeld die Lücke schließen könne.

Eine derart pflegliche Behandlung einflussreicher Leute stieß in seiner eigenen Partei manchmal sauer auf. Aber Fips guter Draht zu den Bossen verhalf Osnabrück zu manchem Sponsoring, das viele Ausstellungen und Projekte erst möglich machte. "Manchmal hat er sich ans Telefon gesetzt und in einer Stunde mehr Geld zusammenbekommen als ein Dezernent in einem Monat", erzählt Kultusdezernent Reinhard Sliwka. Zum Beispiel bei der Kampagne "Glückshauptstadt" Osnabrück".

Überhaupt: Wenn Fip von einer Sache überzeugt war, zog er notfalls im Alleingang alle Register. So war es, als 1995 bekannt wurde, dass das Manuskript von Erich Maria Remarques Roman "Im Westen nichts Neues" bei Sotheby's in London unter den Hammer kommen sollte.

Fip wollte die Handschrift nach Osnabrück holen, fand im Rat aber wenig Unterstützung. Er schaltete alles ein, was in Politik und Wirtschaft Rang und Namen hatte, einschließlich Ministerpräsident Gerhard Schröder. Für 620000 Mark wurde das Skript schließlich von der Sparkassenstiftung erworben - und bleibt Osnabrück als Dauerleihgabe erhalten.

Klar, dass ein Unternehmer wie Fip die Stadtverwaltung mit anderen Augen sieht als ein lebenslanger Beamter. Nach seiner Wahl zum hauptamtlichen OB begann er, den Apparat zu verschlanken und und servicefreundlicher umzubauen. Der Gegenwind, den er dabei zu spüren bekam, spornte ihn eher noch an. Amtsleiter und Dezernenten mussten sich plötzlich fragen lassen, warum bei ihnen im Dienstzimmer schon so früh das Licht ausgeknipst wird. Mit dem ihm eigenen Humor ließ sich Fip im kleinen Kreis über einen Dezernenten aus, dessen Arbeitsleistung ihm für eine B4-Vergütung nicht angemessen erschien: "Der Mann ist freizeitmäßig stark!"

Mit Widerspruch umzugehen gilt hingegen nicht als Stärke des scheidenden Oberbürgermeisters. Intern wischte der Überzeugungstäter Bedenken mit einem einzigen Satz vom Tisch: "Sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass man dem Bürger das nicht vermitteln kann." Nach außen versuchte er es mit Unfehlbarkeitsformeln ähnlichen Kalibers: "In Ihnen wird die Erkenntnis reifen, dass..."

Fip, ein leidenschaftlicher Zeitungsleser, erwartete auch von Journalisten Loyalität in Grundsatzfragen. Wer da auf das freie Wort pochte und sich zum Beispiel über das Stadtmarketing lustig machte, musste mit Nachhilfe rechnen, selten unter einer Stunde.

Es fällt überhaupt auf, wie viel Zeit sich der erste Bürger der Stadt genommen hat, um sich mit Freund und Feind auseinander zu setzen. Selbst mutmaßlichen Querulanten ging er nicht aus dem Weg, ließ sie aber spüren, dass Einzelne zurückstecken müssen, wenn es um das große Ganze geht.

Da ist es nicht weit zu "seiner" Friedensstadt Osnabrück. Wenn Fip vom friedlichen Zusammenleben der Kulturen spricht, meint er das auch so. Regelmäßig ließ er sich in Moscheen und ausländischen Vereinen blicken, und das nicht nur, wenn die Presse dabei war.

Am Ende seiner Amtszeit erscheint der "Bürger-King" staatsmännisch souverän und nahezu unangreifbar. Das war nicht immer so. In seinen ersten Jahren als hauptamtlicher OB rieb er sich derart auf, dass er oft hektisch und übermüdet wirkte. Er schaffte es aber, der Verwaltung seine Ziele einzuimpfen und das Pensum Schritt für Schritt abzuarbeiten. Wenn der "Bürger-King" jetzt von der politischen Bühne abtritt, werden ihm auch die politischen Gegner bescheinigen, dass Osnabrück mit ihm ein ganzes Stück weitergekommen ist. Etwas Glück war schon dabei.