Folglich war es ruhig an der Pagenstecherstraße. Der diesjährige Karfreitag liegt damit im Trend der vergangenen Jahre. Gleichwohl war die Polizei nicht untätig, wenn auch nicht in dem großen Rahmen vergangener Jahre.

Mobile Kontrollen der Polizeiinspektion Osnabrück, ergänzt durch Geschwindigkeitskontrollen, bildeten in diesem Jahr die Schwerpunkte polizeilicher Arbeit. Gleichzeitig standen die Osnabrücker mit ihren Kollegen in Lingen und Ibbenbüren in Kontakt, um Informationen über Bewegungen in der Szene auszutauschen.

Stationäre Kontrollpunkte gab es ebenso wenig wie Gutachter vor Ort, die noch vor einigen Jahren über die Maßen aufgemotzte Fahrzeuge noch vor Ort stilllegten.