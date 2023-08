Nur noch Restarbeiten sind nötig, um den P+R-Parkplatz fertigzustellen. Eröffnet wird er aber erst im Herbst, wenn auch die Bushaltestellen umgebaut sind. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Stadtwerke bieten P+R-Ticket an Osnabrücks erster Pendlerparkplatz soll Ende 2023 in Betrieb gehen Von Rainer Lahmann-Lammert | 01.08.2023, 07:30 Uhr

156 Autostellplätze sind asphaltiert, sechs Ladesäulen für Elektroautos stehen schon – der Pendlerparkplatz an der Wersener Straße in Eversburg nimmt Formen an. Im Spätherbst soll auch die Bus-Anbindung funktionieren. Die Stadtwerke wollen ein P+R-Ticket anbieten.