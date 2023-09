Mitarbeiter der Tafel fahren täglich durch Stadt und Landkreis Osnabrück, um Lebensmittel von Supermärkten abzuholen, die in den Ausgabestellen an bedürftige Menschen verteilt werden. Anfang August erhielt Virginia Reschke, die ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Tafel absolviert, eine WhatsApp-Nachricht von einem Fahrer. Darin stand, dass er bei einem Supermarkt in Bohmte ein Katzenbaby entdeckt hat. Der Fahrer hat es zur Ausgabestelle an der Schlachthofstraße in Osnabrück mitgebracht, wo das Kätzchen eine Woche lang im Büro von Virginia Reschke lebte. Abends wurde es von einem Mitarbeiter mit nach Hause genommen und versorgt. Irgendwann nahm die junge Frau die kleine Katze mit zu sich nach Hause.

Die beiden Kätzchen haben einen Namen

Nur zwei Tage nach dem ersten Fund fand ein anderer Fahrer in Velpe bei Westerkappeln zwei etwa vierwöchige Katzen. Sie waren anscheinend ebenfalls ausgesetzt worden. Auch sie wurden zur Osnabrücker Tafel gebracht und dort versorgt. Auch sie fanden neue Besitzer. Daniel Thümmer hat eine „adoptiert“. Weder er noch Virginia Reschke hatten sie Absicht, sich ein Haustier zu beschaffen. Aber sie haben gezeigt, dass sie ein Herz haben. „Wenn man sich hier um so kleine Babys kümmert, ist es schwer, Abschied zu nehmen“, sagt Virginia Reschke.

„Ihre Babys“ haben sie zunächst mit der Flasche gefüttert, sagt Daniel Thümmer. So langsam werden sie an Kittenfutter gewöhnt. Das stammt jedoch nicht von der Tafel. Die dritte Katze wurde ebenfalls von einer Tafel-Mitarbeiterin aufgenommen.

Mittlerweile haben die Kätzchen, die beide getigertes Fell haben, auch Namen. Virginia Reschke hat ihres „Banditka“ getauft. „Sie war von Anfang an so verspielt“, erklärt sie ihre Wahl. Die Katze von Daniel Thümmer habe etwas Majestätisches, sagt er. Deswegen heißt sie „Queen“. „Ich weiß noch nicht genau, ob es eine Katze oder ein Kater ist, aber den Namen wird das Tier behalten.“

„Banditka" und „Queen" heißen die beiden Kitten.

Gefundene Tiere melden

Die Geschichte um die ausgesetzten Katzen hat zwar ein Happy End gefunden. Aber als Annahmestelle für Katzen oder andere Tiere will sich die Osnabrücker Tafel nicht verstanden wissen, sagen Virginia Rescke und Daniel Thümmer übereinstimmend. „Das ist nicht unser Hauptaugenmerk, aber wir wollten den Katzen eine Zukunft bieten.“

Auf der Internetseite des Tierschutz Osnabrück gibt es Informationen, was zu tun ist, wenn ein Tier gefunden wird. Es wird dazu geraten, entlaufene und gefunden Tiere umgehend der Vermisstenstelle des Osnabrücker Tierheims zu melden. Das funktioniert entweder online oder per Telefon unter der Nummer 0541/442102 oder bei der Polizei unter 0541/3270.