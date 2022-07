Zur Fußball-EM der Männer waren 2021 schon in den Vorrunden die Osnabrücker Kneipen voll. Bei den Frauen sieht es anders aus - doch die stehen jetzt im Finale. FOTO: Archiv/André Havergo up-down up-down Fußball-EM der Frauen 2022 Fußball EM-Finale: Diese Kneipen in Osnabrück bieten Public Viewing an Von Alexander Hans | 30.07.2022, 16:00 Uhr

Am Sonntag steigt das Endspiel der DFB-Frauen gegen Traditionsgegner England. Nicht alle Örtlichkeiten in Osnabrück bieten ein Public Viewing an. Doch in einigen Kneipen wird das Spiel am Sonntag zu sehen sein.