Da war einmal die Bahnbrücke Hamburger Straße. Foto: Benjamin Beutler up-down up-down Jetzt endlich abgerissen Die Eisenbahnbrücke über der Hamburger Straße in Osnabrück ist Geschichte Von Anke Schneider | 21.06.2023, 09:23 Uhr

Der zweite Teil der Eisenbahnbrücke an der Hamburger Straße in Osnabrück konnte am Dienstagabend erfolgreich gehoben werden. Nun beginnen die Vorarbeiten für die neue Brücke.