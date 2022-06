Das Dreieck des Brunnens nimmt exakt die Häuserfluchten der Möserstraße und der Heinrich-Heine-Straße auf. Während der Beckenboden das Gefälle des Platzes ausgleicht und daher zwischen 30 und 80 Zentimetern tief ist, befinden sich die drei Beckenränder und die Wasseroberfläche auf einer waagrechten Ebene. Das Wasser fließt deshalb gleichmäßig über die Ränder, bildet an den Außenwänden einen Wasserfilm und fließt wie ein kleiner Bach durch die Außenrinnen zurück in die unterirdische Brunnenkammer mit 22 Kubikmetern Inhalt.Elektronisch gesteuerte Pumpen sorgen für den Rückstrom des Wassers so, dass die Oberfläche stets glatt bleibt, das Wasser aber dennoch über dem Rand strömt. Zehn Wandscheinwerfer leuchten das Becken bei Dunkelheit aus, 15 weitere im Boden versenkte Strahler setzen das fließende Wasser in der Außenrinne in das rechte Licht.

Scholle freut sich über die hohe Akzeptanz des Brunnens bei Passanten: "Kinder planschen durch die Rinne und Liebespärchen benutzen ihn als Glücksbrunnen, indem sie Geldmünzen hineinwerfen". Aber auch die ersten Enten seien schon gelandet. Horst Strasser ist froh, den 2. Bauabschnitt des Hotels fertiggestellt zu haben. Damit stehen neben den Zimmern im früheren Nürnberger-Haus jetzt auch die völlig neugestalteten Räume im Komplex des früheren Hohenzollern zur Verfügung. Insgesamt sind es 113 Zimmer mit 182 Betten. Außerdem gibt es fünf Konferenzzimmer für 10 bis 120 Teilnehmer sowie eine Konferenzsuite mit eigener Küche und kleinem Tagungsraum.

29 Mitarbeiter sorgen sich um das Wohl der Gäste. Zum 1. September kommen sechs Auszubildende dazu. "Die Nachfrage nach den Plätzen insbesondere im Hotelfachbereich war in der Region riesengroß", berichtete Strasser. Nur zwei Kochlehrlinge fehlen ihm noch.Für radfahrende Hotelgäste gibt es einen Extraservice, der gemeinsam mit der Firma Pedalos realisiert wurde: Vor dem Eingang stehen Räder, deren Schlüssel an der Rezeption erhältlich sind. "Viele Gäste schwingen sich hier aufs Rad und erkunden dann Osnabrück oder sind ruck zuck in der Innenstadt", sagte der Hotel-Manager.