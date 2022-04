Gehring ist Mitglied im Personalrat für die rund 500 Zivilbeschäftigten der britischen Armee in Osnabrück und zudem Vorstandsmitglied der Gewerkschaft ver.di Osnabrück-Emsland. Deshalb verfügt er offensichtlich auch über Insider-Kenntnisse, da nach seinen Worten unter militärischen wie auch zivilen Angehörigen der Garnison '"'seit Monaten'"' über die anstehende Veröffentlichung einer Studie mit dem Titel '"'Future Army Structure'"' spekuliert wird. Entsprechende Termine wurden verschoben, womöglich auch mit Rücksicht auf den Wechsel an der Spitze des Verteidigungsministeriums in Deutschland wie in England.

Schon seit Oktober soll jedoch - wohlmöglich durch eine gezielte Indiskretion - ein vertraulicher Entwurf des Arbeitspapiers innerhalb des britischen Verteidigungsministeriums kursieren. Tenor nach Gehrings Worten: '"'Die britische Armee wird ihre Präsenz in Deutschland drastisch verringern.'"'

Zugleich warnt der Gewerkschaftssprecher aber vor Euphorie: '"'Einige lokale Politiker jubilieren schon und sind scharf auf Gelände und Gebäude.'"' Eigentümer der Liegenschaften sei jedoch die Bundesrepublik Deutschland. Und auf einen möglichen Erwerber kämen deshalb enorme Kosten zu.

Noch gravierender sind nach Einschätzung Gehrings die wirtschaftlichen und sozialen Folgekosten des Truppenabzugs. '"'Ein riesiger Einkommensverlust für Osnabrück'"', denn Kaufkraft, Aufträge und Jobs '"'in Millionenhöhe'"' seien gefährdet: '"'Arbeitsplätze zu erhalten sollte den höchsten Stellenwert für die Verantwortlichen haben.'"'

Vorsorglich mahnt der ver.di-Sprecher deshalb schon mal tarifpolitische Entwürfe für die Zivilbeschäftigten an, die ihnen den Übergang in neue Lebens- und Arbeitsverhältnisse erleichtern könnten. Dabei zeigte sich Horst Gehring auch kompromissfähig: '"'Ohne Flexibilität, Fort- und Weiterbildungsbereitschaft sowie ein erhöhtes Maß an Eigenbeteiligung dürften die Arbeitgeber Stationierungsstreitkräfte kaum zum Einstieg in eine neue Tarifwelt zu bewegen sein.'"'