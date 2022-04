Weil alle Menschen schon immer die gleiche psychische Grundausstattung besessen haben, Individualität hin, Neurose her, ist einer, der so gnadenlos genau hinschaut wie C¹echov, zeitlos modern. Das zeigt das ungebrochene Interesse an seinen Prosawerken und den Theaterstücken, die nicht selten zu den großen Glanzlichtern einer Saison avancieren.

Über die Gründe, die den am 7. Januar 1860 im südrussischen Tangarog geborenen Sohn eines Kaufmanns zum begnadeten Menschenkenner haben werden lassen, lässt sich nur spekulieren. „Schreiben Sie doch mal eine Erzählung darüber“, heißt es in einer autobiografischen, hier verkürzten Briefpassage an seinen väterlichen Verlegerfreund A. S. Suvorin, „wie ein junger Mensch, Sohn eines Leibeigenen, erzogen zu Ehrfurcht vor Ranghöheren, zum Küssen von Popenhänden, zur Verbeugung vor fremden Gedanken, zur Dankbarkeit für jedes Stückchen Brot, oft verprügelt, wie dieser junge Mensch tropfenweise das Sklavenblut aus sich herauspresst, und wie er eines schönen Morgens aufwacht und spürt, in seinen Adern fließt kein Sklavenblut mehr, sondern echtes, menschliches...“

Als er dieses Mini-Selbstporträt 1889 von sich entwarf, hatte Cechov längst seine Anfänge als Vielschreiber humorvoller Kurzgeschichten für Moskauer Zeitungen hinter sich, war mit neunzehn Jahren zum Alleinernährer und Oberhaupt seiner in ständiger Existenznot lebenden Familie mit sechs Geschwistern geworden, hatte häufig kostenlos als Arzt praktiziert, Hunderte von Geschichten geschrieben und sogar den Puskin-Preis erhalten.

Seine Erkrankung an TBC hatte er noch nicht voll in sein Bewusstsein gelassen und war 29 Jahre alt, also kurz vor dem gefährlichen Alter Mitte Dreißig, von dem er meinte, dass russische Adlige oder Akademiker nach kurzer, erregter Aktivitätsphase in Müdigkeit und Langeweile zu erschlaffen anfingen – genauso zeichnete er seinen Helden Ivanov im gleichnamigen Vierakter dieser Jahre – und erntete Kritik der Öffentlichkeit, die die sittliche und weltanschauliche Unbestimmtheit des Autors bemängelte. Vielleicht auch deshalb, aber auch in Nachahmung des berühmten Kollegen Lev Tolstoj, fing Cechov eine Zeitlang an, zu belehren und zu bewerten, was er in früheren Werken strikt gemieden hatte. Doch Cechov glaubte nicht wirklich an die Verbesserung der Gesellschaft, hatte als (Land-)Arzt wohl auch zuviel Ausweglosigkeit gesehen. Gerade deshalb erstaunt es, wie entschieden sich der Schriftsteller sozial engagierte, obwohl er als areligiöser und letztlich unpolitischer Intellektueller mit dem so oft beschriebenen kalten Blick auf die Verhältnisse doch eigentlich nicht an den Sinn seines Tuns glauben konnte.

Cechov bildete die Lebensbedingungen vor allem der kleinen Leute im zaristischen System ab, ohne die Ursachen zu analysieren und teilte sozialdarwinistisches Gedankengut. Dennoch fuhr er 1890 auf die sibirische Gefangeneninsel Sachalin und berichtete über die Zwangsarbeit, gründete in der Heimat Volksschulen und TBC-Spitäler. Sein Ethos und Selbstentwurf schien sich, sehr modern, allein aus Arbeit, aus Erkennen durch Handeln zu speisen. Nicht zufällig bleibt den Figuren in „Onkel Wanja“ als einziger Halt eine arbeitssame Zukunft.