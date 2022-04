In Osnabrück zählte der Rettungsdienst bei 100000 Besuchern 90 Einsätze, überwiegend zur Versorgung Alkoholisierter. Umgerechnet auf die neunmal kleinere Besucherzahl, steht Osnabrück sechsmal schlechter da als Düsseldorf.

Noch schlimmer sieht es bei der Gewaltbereitschaft aus. In Düsseldorf wurden von rund 700 Polizisten 31 Randalierer überwiegend wegen Körperverletzung dingfest gemacht. Die Osnabrücker Polizei, die den Ossensamstag mit 350 Beamten begleitete, registrierte 33 Körperverletzungen. Umgerechnet auf die Besucherzahl, steht Osnabrück hier ebenfalls schlechter da: fast um das Zehnfache.

Auch im Vergleich mit Deutschlands größtem Rosenmontagszug in Köln kommen die Osnabrücker schlecht weg. Bei einer Million Besucher notierten die rund 800 Polizisten in der Domstadt 88 Körperverletzungen, relativ gesehen rund ein Drittel der Osnabrücker Vorfälle.

Ähnlich die Zahlen aus Braunschweig. Zum größten Karnevalsumzug Niedersachsens kamen rund 180000 Besucher und 400 Polizeibeamte. In der Statistik der Polizei tauchen 14 Körperverletzungen auf. Umgerechnet rund ein Viertel der Zahlen aus Osnabrück.

Deutlich schlechter steht Osnabrück auch im innerniedersächsischen Vergleich der Rettungseinsätze da: In der Löwenstadt mussten die Rettungsdienste 30-mal eingreifen, in Osnabrück 90-mal. Hinzu kamen in Braunschweig 35 kleinere Erste-Hilfe-Leistungen. In Osnabrück waren es 100.