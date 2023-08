Länger als vermutlich gewollt musste ein Reh in der Nacht in einem Osnabrücker Pool seine Schwimmfähigkeiten unter Beweis stellen. Foto: PolizeI Osnabrück up-down up-down Feuerwehr eilt zur Hilfe Überraschender Besuch: Osnabrücker finden Reh in ihrem Pool in der Weststadt Von Henrike Laing | 31.07.2023, 17:03 Uhr

Mitten in Osnabrück hat ein Ehepaar in der Nacht zu Montag Erstaunliches entdeckt, als die beiden einen Blick in ihren Garten warfen. Zu einer ungewöhnlichen Uhrzeit war ein noch ungewöhnlicherer Gast zum Planschen zu Besuch gekommen, der sich als nicht allzu sicherer Schwimmer herausstellte und dringend Hilfe benötigte.