Das Carolinum vom Herrenteichswall, wie es zur Gründungszeit des Carolingerbundes 1920 aussah. Links das schlichte Hauptgebäude (von 1822) und rechts der prunkvolle Aulaflügel (von 1898). Archivfoto: Alois Wurm, Archiv Museum Industriekultur up-down up-down Feier mit drei Jahren Verspätung 100 Jahre Carolingerbund: So entstand der Ehemaligen-Verein des Osnabrücker Carolinums Von Joachim Dierks | 04.07.2023, 06:03 Uhr

Bekanntlich blicken nicht alle Schüler in dankbar-seliger Erinnerung an ihre Schulzeit zurück. Bei manchen Schulen sind es aber doch so viele, dass sie einen Ehemaligen-Verein tragen können. Im Falle des Gymnasiums Carolinum, der mit 1219 Jahren ältesten Schule Osnabrücks, ist dies der Carolingerbund mit knapp 2000 Mitgliedern. Er feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.