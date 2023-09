Auf falscher Straßenseite unterwegs Osnabrück: E-Scooter-Fahrer stößt mit Auto zusammen Von Sara Streiter | 30.09.2023, 17:39 Uhr Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der E-Scooter-Fahrer am Knöchel. Symbolfoto: imago images/mix1 up-down up-down

Am frühen Samstagnachmittag ist es an der Hannoverschen Straße in Osnabrück zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Auto gekommen. Der Rollerfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.