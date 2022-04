In Teilen Teilen des Stadtgebiets kann es zu Druckschwankungen und unbedenklichen Trübungen des Trinkwassers kommen (Symbolfoto). FOTO: dpa/Bernd Weißbrod Arbeiten am Wassernetz Druckschwankungen und Trübungen im Osnabrücker Trinkwasser möglich Von noz.de | 27.04.2022, 13:23 Uhr

Die Stadtwerke-Tochter SWO Netz wird in den kommenden Tagen Kalibrierungsarbeiten am Trinkwasserversorgungsnetz in Osnabrück vornehmen. Es kann daher in Teilen des Stadtgebiets zu Druckschwankungen und Trübungen des Trinkwassers kommen.