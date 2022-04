Vor der neun Quadratmeter großen Leinwand am Theater sichern sich schon um 10 Uhr die ersten Fans Plätze in den vorderen Reihen. Vor der Lagerhallenöffnung um 11 Uhr stehen die Leute Schlange, im „Grünen Jäger“ ist zu dieser Zeit bestenfalls noch ein Stehplatz zu kriegen. Am Theater brandet um 12.15 Uhr der erste Riesenjubel auf, als Olli Kahn im fernen Yokohama das Spielfeld betritt. Marco Hörmeyer, Studioleiter von „Hit Radio Hit Antenne“, heizt der Menge, die sich bis in die Lorztingstraße drängt, mächtig ein. Das Völler-Lied erklingt wie die Hymne auf Oliver Kahn aus ungezählten Kehlen. Jeder Einzelne der deutschen Elf wird wie der künftige Weltmeister gefeiert.

Das Spiel der Mannen um Kahn gibt zu Beginn der ersten Halbzeit allen Anlass zur Hoffnung. Doch ein deutsches Tor wird vergebens herbeigezittert. Ein weit hörbares Aufstöhnen geht durch die Masse, als Ronaldo in der zweiten Halbzeit erstmals Oliver Kahn bezwingt. „Jetzt der Ausgleich!“, ertönt es, statt dessen trifft der brasilianische Star ein zweites Mal.

Der ersten Enttäuschung nach dem Abpfiff folgt dennoch Jubel. „Wir sind Vizeweltmeister“, ruft Marco Hörmeyer ins Mikrophon. Einige rollen zwar ihre Fahnen ein und ziehen niedergeschlagen ab, für den Großteil der Osnabrücker ist der 2. Platz im Weltturnier aber Grund für eine große Party. „We are the Champions“, stimmt der Open-Air-Chor ein. Während auf der großen Leinwand die brasilianischen Champions den Pokal erhalten, hält ein Fan im Trikot der Weltbesten triumphierend ein Duplikat der begehrtesten aller Fußball-Trophäen in die Höhe.

Während Brasilianer und Deutsche im „Grünen Jäger“ einträchtig feiern, bricht auf dem Neumarkt der Verkehr zusammen. Mit viel Bier und einigen harten Sachen ist hier die Stimmung weniger ausgelassen, ein wenig Frust über das Verpassen des Finales liegt in der Luft. Unter die Fahnenschwenker haben sich ein paar Glatzköpfe gemischt, die „Deutschland“ rufen und „über alles“ meinen.

Ein Cabrio mit Türken rollt im Corso über die Straße. Rechte Randalierer schütten Bier in den Wagen, plötzlich zertrümmert ein volles Glas die Beifahrerscheibe. Der Fahrer erhält mit einer Flasche einen Schlag auf den Kopf, ein junger Fan wird von einem Splitter an der Wange verletzt. Die Polizei, sich sich zuvor nur um den Verkehr kümmerte, muss einschreiten. „Nazis raus“ skandieren Jugendliche, doch die Krawallmacher haben schon Fersengeld gegeben. Nach einer Zeugenaussage kann die Polizei den Scheibenschläger wenig später festnehmen.Ohne Alkoholkonsum hatten türkische Osnabrücker am Samstag den Sieg im kleinen Finale gefeiert und eine Stunde fröhlich auf dem Neumarkt Volkstänze veranstaltet. Ein Osnabrücker zeigte gestern seine Verbundenheit mit den drittplatzierten Mitbürgern. Er fuhr im Hupkorso durch die City mit der deutschen und der türkische Fahne.