Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem Fahrzeug Suzuki auf der Magdalenenstraße in Richtung Sutthauser Straße. Mit ihr saßen zwei weitere Personen im Wagen. An der Kreuzung war die Ampel auf dauerhaft gelbes Blinklicht geschaltet. Die 30-Jährige fuhr in den Kreuzungsbereich ein, um geradeaus auf der Uhlandstraße weiterzufahren. Den Ford, der von links kam, sah sie nicht. Dabei hatte dieser Vorfahrt. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Die 30-jährige Fahrerin, ihre 24-jährige Beifahrerin sowie eine 25-jährige Mitfahrerin hinten im Fahrzeug wurden schwer verletzt und mussten stationär in Osnabrücker Krankenhäusern aufgenommen werden. Der 46-jährige Fahrer des Ford wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst unter 0541/327-4315 in Verbindung zu setzen.