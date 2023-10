Einrichtungsprofis eröffnen das „Woon“ an der Bramscher Straße in Osnabrück

„Nach acht Jahren Selbstständigkeit vom Küchentisch aus, träumte ich von einem Ort, an dem ich Malen und Arbeiten kann“, berichtet Büssemaker, die als Küchenplanerin vornehmlich mit Leicht- und Ballerina-Küchen sowie einem Tischler zusammenarbeitet. Niehaves kannte sie vom Unternehmerinnen-Stammtisch.

Küchenplanung, Homestaging und Wohnberatung

„Zwar bieten wir beide Wohnberatungen an, doch dabei kommen wir uns nicht ins Gehege“, erklärt Niehaves, die aus Glandorf kommt und schwerpunktmäßig Häuser und Wohnungen für den Verkauf herrichtet – Homestaging genannt. Ihre Wohnberatungen ergäben sich meist aus dem Homestaging, und die von Büssemaker in Zusammenhang mit deren Küchenplanungen, so Niehaves.

Das „Woon“ an der Bramscher Straße soll ein Ort für alle werden, die „einen Blick für Schönes“ haben und sich fürs Wohnen interessieren. Foto: Claudia Sarrazin Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Einig sind wir uns zudem darin, dass wir einen ganzheitlichen Ansatz verfolgen“, führt Büssemaker fort. Und davon könnten sich die Kunden nun auch vor Ort im rund 45 Quadratmeter großen Ladengeschäft ein Bild machen.

Einrichtungsfehler, die die Profis beheben

Viele ihrer Kunden seien mit der aktuellen Wohnsituation unzufrieden, wüssten aber nicht, warum. Manchmal fehle jedoch nur eine Leuchte oder eine Pflanze. „Oft gibt es im Raum aber auch zu viel, und es ist zu bunt“, so Niehaves. Büssemaker ergänzt: „Oder es gibt viele, schöne Einzelteile, die aber nicht zusammenpassen.“ Davon abgesehen stellten viele fest, dass Teile der Einrichtung im Alltag keinen Sinn ergäben und unpraktisch seien, so Niehaves.

Ergänzen sich gut: Doris Niehaves (links) bietet vornehmlich Homestaging an und Sandra Büssemakers Küchenplanung. Zudem sind beide als Einrichtungsberaterinnen gefragt. Foto: Claudia Sarrazin Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Heimat für eine Netzwerk in Sachen „schönes Wohnen“

Nachdem die beiden Frauen festgestellt hatten, dass die Chemie zwischen ihnen stimmte, nahm ihr „Woon“-Projekt selbst für sie überraschend schnell Fahrt auf. „Plötzlich stand hier eine voll funktionsfähige Küche“, erklärt Niehaves grinsend.

Mit dem „Woon“ möchten die beiden Interior-Profis aber auch einen Ort schaffen, an dem sie ihr Netzwerk ausbauen und ihre Partner präsentieren können. „Hier kann man unsere Moodboards in echt erleben“, sagt Niehaves und spielt damit auf Collagen an, mit deren Hilfe sie ihre Einrichtungsvorschläge, Materialbeispiele und Farbkonzepte normalerweise visualisiert. „Und hier können die Leute ein Gefühl für unsere Arbeit bekommen und sich beispielsweise auch einmal gewagtere Farbkombinationen anschauen“, meint Büssemaker. Davon abgesehen sollen den Raum auch andere nutzen können – zum Beispiel für Lesungen, Präsentationen oder Kochkurse. „Und wenn fünf Freunde einmal gemeinsam kochen wollen, können sie sich auch gerne an uns wenden“, so Büssemaker.

Auf den Hund gekommen

Auf den Hund gekommen: Während vor der Tür eine Bank in Hundeform die Blicke der Passanten auf sich zieht, übernimmt Hund Ella diesen Part im „Woon“ von Sandra Büssemaker und Doris Niehaves an der Bramscher Straße in Osnabrück. Foto: Claudia Sarrazin Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Wer das „Woon“ sucht, hält am besten nach einer schwarzen Bank in Hundeform Ausschau. Diese ist vor der Tür ein Hingucker, während drinnen Büssemakers Hund Ella die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zieht.