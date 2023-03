Jennifer Tevs ist Disneyfan - und betreibt einen Frisörsalon in Osnabrück. Archivfoto: NOZ-Video up-down up-down TV-Sender mit vor Ort „Disney-Friseurin“ Jennifer Tevs singt live im Osnabrücker Kino Hall of Fame Von Corinna Berghahn | 03.03.2023, 12:33 Uhr

In ihrem Friseursalon „Spiegelbild“ in Osnabrück-Pye dreht sich alles um Disney - nun singt Jennifer Tevs live im Osnabrücker Kino „Hall of Fame“ vor, ja genau, einem Disneyfilm.