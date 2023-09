Frische Brötchen am Feiertag Diese Bäcker haben in Osnabrück am 3. Oktober geöffnet Von Jana Wachtel | 26.09.2023, 13:50 Uhr Auch am Tag der Deutschen Einheit können in Osnabrück frische Brötchen gekauft werden. Foto: www.imago-images.de/Reporters up-down up-down

Auch am Tag der Deutschen Einheit müssen Osnabrücker nicht auf frische Brötchen verzichten. Einige Bäckereien haben in Osnabrück geöffnet. Eine Übersicht, welche Bäckereien am 3. Oktober 2023 geöffnet haben und welche nicht, finden Sie hier.