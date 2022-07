Zum wiederholten Male ist es im Gretescher Neubaugebiet zum Diebstahl gekommen. FOTO: Michael Gründel up-down up-down Baucontainer aufgebrochen Diebstahl-Serie im Neubaugebiet in Osnabrück-Gretesch Von Jean-Charles Fays | 17.07.2022, 15:40 Uhr

Diebe treiben weiterhin im Neubaugebiet in Osnabrück-Gretesch ihr Unwesen. Nachdem im Juli bereits zahlreiche Starkstromkabel am Strothmannsweg gestohlen wurden, haben Langfinger nun in der Irmgard-von-Stoltenberg-Straße mehrere Baucontainer aufgebrochen.