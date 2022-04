Betroffen sind die Felix-Nussbaum-Schule, die Käthe-Kollwitz-Schule und die Hauptschule Innenstadt. Alle drei hatten drei Jahre Fördermittel erhalten. Gemäß CDU-Fraktionsbeschluss im Landtag fließen landesweit im Hauptschulprofilierungsprogramm fünf Millionen Euro Fördermittel in die Arbeit an den Hauptschulen in Niedersachsen. Die Fraktion war sich einig, dass der Bestand der Sozialarbeiterstellen erhalten bleiben müsse, sagte Trost. Sie fragte im niedersächsischen Kultusministerium nach und gab Entwarnung: "Die Anfragen werden nach und nach abgearbeitet." Die restlichen 52000 Euro würden spätestens zu Beginn des neuen Schuljahres ausgeschüttet. Was in der Zwischenzeit mit den vorhandenen Stellen passiert, konnte Trost allerdings nicht sagen. Derzeit tritt die Stadt zum Beispiel für die Halbtagskraft an der Hauptschule Innenstadt in Vorleistung.

Die Schulleiter können aufatmen. Auch für sie war die Hiobsbotschaft zunächst ein Schock. "Nach langer Zeit des Wartens war das eine böse Überraschung", gestand Hans Kaes, Schulleiter der Hauptschule Innenstadt. Die Sozialarbeiter leisteten wichtige Arbeit, auf die die Schulen nicht verzichten könnten. Das sieht sein Amtskollege von der Felix-Nussbaum-Schule, Karl Wurdel, genauso. Seine Schule muss bereits seit Anfang des Jahres auf die vom Land finanzierte Kraft verzichten. Kurz vor Weihnachten hatte er die Nachricht bekommen. "Wir sind total geplättet, dass uns diese Mittel gestrichen wurden", sagte Wurdel. Jetzt kann er vorerst aufatmen.

Schulleiter Dieter Nottbusch von der Käthe-Kollwitz-Schule blieb dagegen gelassen. "Wir sind da erst mal auf der sicheren Seite", glaubt er. Schließlich sei seine Schule diejenige gewesen, die vor drei Jahren den Zuschlag der Bezirksregierung erhalten habe und jetzt wieder als Erste bedacht werde. Das sieht Hans-Georg Freund, Fachbereichsleiter Schule und Sport, anders. "Es wird versucht, die Mittel gerecht zu verteilen", betonte er. Die Fördermittel werden für einen Zeitraum von drei Jahren vergeben. Damals seien nach der ersten Bewilligung weitere Gelder geflossen, weil einige Schulen ihren Anteil nicht abgerufen hätten, erklärte Freund. Man habe sich daraufhin entschlossen, alle drei Hauptschulen zu bedenken. Das solle auch in Zukunft so sein.