Es ist Nacht. Noch vor einigen Stunden tobte hier ein Life-Konzert. Konstantin Rotärmel hockt auf einer Bierkiste. Ein junger Mann spricht ihn an: „Gehörst Du zum Sicherheitsdienst?“ Eine Gegenfrage als Antwort: „Sehe ich so aus?“ Scheint nicht der Fall zu sein. Der andere greift zu Leergutkisten und will sich mit ihnen davon machen. Rotärmel stellt sich ihm in den Weg: „Ich gehöre doch zum Sicherheitsdienst“. Der Diebstahl ist vereitelt.Das ist eine der Aufgaben von Gundel Bathkes Security-Service. Kommen ganze Zuschauermassen, sind ihre Leute im Stress. Für die Männer ist die laute Musik kaum ein Genuss. Direkt vor den Lautsprechern fühlen sich die Bässe wie Schläge an. „Die wirken noch stundenlang nach“, sagt Goran Keser. Seine Kollegen nicken.Aber warum müssen die Sicherheitsleute so nah ans Geschehen? Sie sollen die Musiker vor den Fans schützen und die Fans vor Randalierern. Dafür suchen sie sich strategisch günstige Punkte aus, zu denen nun mal die erste Zuschauerreihe gehört. Dort arbeitet mindestens eine Sicherheitskraft in Zivil. Die anderen, rechts und links vom Publikum und hoch oben auf dem Herrenteichswall lassen ihre Blicke über die Menschenmenge schweifen und halten Funkkontakt zueinander.