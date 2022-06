„Die Etagen” haben sich mit Werbung, Internet-Dienstleistungen und im Computer erstellten Spezial-Effekten erfolgreich am Markt aufgestellt – sie spielen nach Einschätzung aus Branchenkreisen inzwischen international in der „ersten Liga“. Und Geschäftsführer Andree Josef ist durchaus stolz auf die Arbeiten an „Precious“. Zwar ist seine Firma vorrangig im Werbegeschäft tätig, macht aber auch unter dem Namen „Effekt-Etage“ erfolgreich Musikvideos, unter anderem für Lou Reed, Wir sind Helden oder APOCALYPTICA, sowie hochwertige 3-D-Animationen für Kunden wie BMW.

„Bei ‚Precious‘ haben wir vor allem die ‚Post‘ gemacht“, erzählt der 34-Jährige, also die Nachbearbeitung einer mit Kameras gedrehten Filmsequenz per Computer. Josef schildert das so: „Der Regisseur Uwe Flade drehte für Precious“ einen Tag mit der Band in London, danach waren wir in Berlin und in Osnabrück sechs Wochen lang mit der Gestaltung der virtuellen Räume beschäftigt, durch die die Band wandelt. Für dieses Projekt haben wir zu unseren 18 Leuten sechs Mitarbeiter vorübergehend eingestellt, fast rund um die Uhr gearbeitet.“

Herausgekommen ist ein Video, das die Fans fasziniert, bei MTV in der höchsten Rotationsstufe gespielt wird, und das seine Macher als Kunstwerk verstanden wissen wollen. Björn Kowalski: „Es ist ein reines Performance-Video, das nicht auf einer Handlung basiert. Es geht nicht um eine Geschichte, es geht um die Aussagekraft der Bilder.“ Und tatsächlich: Dass die Band auf einem Raddampfer fährt und in einem vergoldeten Saal mit Spiegelgang musiziert, korrespondiert nicht mit dem Text. Aber wie gesagt: Das war nicht gewollt und tut der Faszination der Bilder keinen Abbruch.

Der Weg zum Auftrag verlief für „Die Etagen“ folgendermaßen: Uwe Flade, der deutsche Regisseur des Videos, trat an die Firma heran, nachdem er zusammen mit der Hamburger Produktionsfirma QFilm den Zuschlag vom Londoner Band-Lable Mute bekommen hatte. Flade realisierte bereits das Video zu „Enjoy the Silence 2004“. Der Regisseur und die „Etagen“ planten gemeinsam die aufwändigen Effekte des Videos und entwickelten Methoden, sie dann am Computer zu realisieren.

Björn Kowalski, der in London beim Dreh dabei war, erinnert sich, gefragt nach seinem Eindruck von der Band, vor allem an eines: „Die drei waren ziemlich nett und gleichzeitig extrem professionell.“

Wenn Andree Josef das Video über den Fernseher flimmern sieht, ist er höchst zufrieden. „Für die Fans unter unseren Mitarbeitern war es eine Ehre, an dem Projekt beteiligt zu sein“, sagt er. „Und an Renomee haben wir sicher gewonnen. Schließlich hätte Depeche Mode auch mit Partnern aus den USA oder England arbeiten können.“