Achim Weitkamp zündet am 6. Oktober mit der Eröffnung eines Pop-Up-Stores die nächste Entwicklungsstufe für die „Die drei Schokojungs“. Foto: Jörn Martens up-down up-down „Die drei Schokojungs“ Osnabrücks erster Pop-up-Schokoladen-Store eröffnet an der Hannoverschen Straße Von Dietmar Kröger | 30.09.2022, 09:15 Uhr

Auf dem Weg von der Backstube in Haste in die eigene Produktionsstätte in den Genusshöfen hat Achim Weitkamp mit seiner Schokoladenmanufaktur „Die drei Schokojungs“ jetzt einen Zwischenstopp an der Hannoverschen Straße 5-7 eingelegt. Einen Pop-up-Store für seine Schokolade nennt er die Produktions- und Verkaufsstätte, die am 6. Oktober eröffnet wird.