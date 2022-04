Zumindest bis zur frühen Neuzeit hatte der Träger des Namens Meier auch noch eine der Funktionen inne, die in der Namenbedeutung enthalten sind. Die Ableitung Meiering kann daher als indirekter Berufsname gesehen werden, im Namen ist eine Aussage über Stand und Beruf des Vaters enthalten. Entsprechendes gilt für -ing-Ableitungen anderer Berufsnamen, so etwa bei Möllering, Vischering, Beckering, Schülting (zu Schulte), Greving (zu Greve – „Graf“, also Verwaltungsbeamter, Aufseher), Richtering, Schmieding/Schmeding, Wevering (zu Wever – „Weber“) und andere mehr.

Wie beim zugrunde liegenden Namen gibt es auch bei Meyering mehrere Varianten beim Grundwort „Meier“, dazu noch bei der Endung -ing, wobei Meyering die häufigste der Namensformen ist. An heute noch existierenden Namensvarianten sind zu nennen: Meyeringh, Meyerink (Grafschaft Bentheim), Meyerinck, Meiering (Münsterland), Meijering, Meijerink, dazu mit historisch nicht gerechtfertigtem -rr- Meyerring und Meierring.

Der Vokal der mittleren Silbe ist geschwunden bei Meyring (Ostwestfalen), Meiring (Münsterland), Meyrink und Meiringh.

Einige ältere Belege des Familiennamens Meiering sind: 1333 Johannes Meygering (Hildesheim), 1381 Bertold Megherinc (Soest), sowie 1423 in Coesfeld Elezeke, echte dochter Hinriks Meyerynk („Elske, die eheliche Tochter von Hinrik Meyerynk“). Auch in verschiedenen Gemeinden des Fürstbistums Osnabrück ist der Name Meyering seit der Mitte des 15. Jahrhunderts bezeugt.

Fast alle in Deutschland existierenden Namensvarianten gibt es auch in den Niederlanden, wo der Name in gleicher Bedeutung entstanden ist. Im niederländischen Gebiet ist der Name erheblich häufiger als in Deutschland. Mehrere Tausend Personen tragen eine der Namensformen, wobei Meijerink und Meijering besonders häufig sind.

Die recht seltenen und verstreut in verschiedenen Regionen Norddeutschlands ansässigen Familiennamen Meyerding und Meierding gehen auf das mittelniederdeutsche Wort „meyerdinc“ zurück, das „Gericht, Versammlung der Meier“ bedeutete.