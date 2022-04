Heikel und kompliziert bezeichnet Dahlhaus Cechovs Dramen bezüglich ihrer Verwendung als Opernlibretto. Cechov gehört also gar nicht in die Oper? Die Musik: Wo denken Sie hin! Auf jeden Fall! (überlegt) Gut, ich räume schon gewisse Schwierigkeiten ein. Dahlhaus sagt, die Oper lebe von der musikalisch-szenisch erfüllten Gegenwart und deren Konflikten. Es muss also auf der Opernbühne geliebt, gelitten und gestritten werden – im Hier und Jetzt. Die Gegenwart der Cechov-Menschen jedoch ist langweilig und voll Melancholie, so dass sich die Menschen lieber in Erinnerungen und Utopien flüchten…

Aber das ist doch in der Tat ungeeignet für ein Opernsujet. Sie sagen es ja: In der Oper wird gesungen aus Liebesleid, aus Kampfeslust, aus einer psychologisch notwendigen Situation heraus. Aber doch nicht aus Langeweile!Die Musik: Junge Frau, es gibt doch auch noch andere Gründe für meinen Einsatz im Musiktheater. Sie sprechen es bereits aus – die Psychologie. Richard Wagner sagte einmal, das Orchester besitze das Vermögen zur Kundgebung des Unaussprechlichen. Damit sind wir sofort bei Cechov. Sehen Sie: in seinen Dramen passiert äußerlich nicht viel – die Menschen spielen Karten, trinken Wodka und verfallen in einsame Monologe. Aber unterhalb dieser Ebene brodelt es gewaltig.

Brodelt was?Die Musik: Der Untertext oder die Tiefe des Lebens, wie Stanislawski es einmal ausdrückte. Russland um 1900, das war Stillstand, Verfettung im Schlafrock. Cechov zeigt die Menschen dieser Zeit in ihrer ganzen sozialen Verkrüppelung und Bequemlichkeit. Die Handelnden bekommen davon nichts mit, doch der Zuschauer soll das Spiel durchschauen. Die Tiefe des Lebens blitzt unter der Decke der Alltagshandlungen immer wieder hervor, durch nonverbale Mittel beispielsweise, wie Aussehen und Gestik der Personen oder in dem ständigen aneinander vorbeireden der Menschen. Und hier komme ich ins Spiel.

Inwiefern?Die Musik: Um in Wagners Sinne das Unausgesprochene hörbar zu machen. Ich bin der Untertext in Cechovs Werken. Ich kann Aussehen und Gestik von Personen übernehmen wie bei dem tölpeligen Smirnow in William Waltons „Der Bär“, der eigentlich ein gestandener Mann ist, den ich aber durch reichliche Verwendung von Koloraturen äußerst weibisch dastehen lasse. Das ist Cechovscher Humor übersetzt in Noten. In Rudolf Kelterborns „Kirschgarten“ hingegen bin ich ganz Symbol. Ich bin der klingende „Kirschgarten“, der für die ach so schöne Vergangenheit steht und für das Wirken der Zeit. Mal klinge ich wie Mahlers „Adagietto“ aus der fünften Sinfonie, mal wie Strawinsky und Stockhausen – ein Gegensatz zwischen ästhetischer Weltvergessenheit und kühlem Fortschritt. Letztlich kann ich natürlich durch meine Möglichkeit der Ensembletechnik die Cechov-Menschen herrlich aneinander vorbeireden lassen und so ihre Unfähigkeit zur Kommunikation zeigen.

Welche Opernprojekte sind ihnen denn besonders in Erinnerung beblieben?Die Musik: Ach Kindchen, da könnte ich jetzt viel erzählen. Natürlich liegt mir jedes Einzelne am Herzen. (überlegt) Die Arbeit mit Peter Eötvös war sehr inspirierend. Er hat aus Cechovs „Drei Schwestern“ so etwas wie ein asiatisches Theater gezaubert. Er reduziert die Bühnenhandlung zu einer emotionslosen Pantomime und überlässt mir die Verdeutlichung der inneren Handlung und des Untertextes.

Also nie wieder Cechov ohne die Musik?Die Musik (lacht kokett) Ach nein, so nicht. Vielmehr sehe ich mich als ein mögliches dramaturgisches Mittel einer Inszenierung. Irina aus den „Drei Schwestern“ sagte einmal: Meine Seele ist wie ein teures Klavier, das man zugeschlossen hat und den Schlüssel verloren. Ich könnte ein passender Schlüssel sein, der Irinas Seele, die Seele von Cechovs Werken aufzuschließen hilft.