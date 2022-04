Zuvor hatte Oberbürgermeister Hans-Jürgen Fip die zahlreichen Gäste dieses Festaktes begrüßt. Fip erinnerte als Vorsitzender der Gesellschafterversammlung OBE 2000, in der sich die Stadt und die Landkreise der Region als Träger des weltweiten Expo-Projekts zusammengeschlossen haben, an die gemeinsame Anstrengung aller Partner: „Wir wollen uns als gute Gastgeber zeigen“, sagte Fip. Er sei zudem überzeugt, dass viele Besucher der Weltausstellung den Weg in die Region finden würden: „Das Oberthema ‚Mensch – Natur – Technik‘ berührt die Zukunftsfragen der Menschheit“, sagte Fip, „und mit dem Medium Boden haben wir das am meisten vernachlässigte Stichwort ins Blickfeld gerückt.“

Dieser These schloss sich dann auch der Bodenwissenschaftler Prof. Winfried E. H. Blum an. Die fruchtbare Erdkruste, „die Haut der Erde“, sei nicht konsumierbar und nicht zu vermehren, aber für die Existenz allen Lebens unverzichtbar, sagte er. „Um Land und Boden sind fast alle Kriege bis in die Gegenwart geführt worden“, daran müsse er gerade in jenem Saal denken, mit dem die Erinnerung an den Westfälischen Frieden verknüpft sei. Und diese Tatsache werde noch dadurch unterstrichen, dass heute alles zu kaufen und zu verhandeln sei – „nur der Erwerb von Boden wird von der Gesellschaft durch Grundbücher reglementiert und kontrolliert.“

Kurz streifte Blum, der Generalsekretär der Internationalen Bodenkundlichen Union ist, die vielfältigen Funktionen des Bodens: Nahrungsproduktion, Schadstofffilter, Genreserve, Rohstoffquelle, Baugrund und Siedlungsraum – all diese Funktionen übernimmt die Erdkruste. Ein gigantischer Bioreaktor zudem, so erläuterte er an Beispielen: Die gesamte Fläche des Bundeslandes Niedersachsen von 47 371 Quadratkilometern entspricht der Oberfläche des Substrats in 400 Kubikmetern Ackererde. Oder: „In einer Hand voll Boden stecken mehr lebendige Mikroorganismen als Menschen auf der Erde.“Durch wirtschaftliche Zielkonflikte und vom Menschen im Boden deponierte „chemische Zeitbomben“ sei dieses hochkomplexe ökologische System jedoch mittlerweile gefährdet, so betonte Blum weiter. Und deshalb sei es so wichtig, die neuen Dimensionen des Wissens im Rahmen der Expo 2000 weiter zu geben – „vor allem an die Jugend, denn die wird die Lösungen übernehmen müssen; und an die Politiker, denn die müssen heute schon die Weichen dafür stellen.“

Zu einer solchen „ganzheitlichen“ Betrachtungsweise bekannte sich auch Prof. Hans-Gert Pöttering, der als Europaparlamentarier zu einem Paten des Expo-Boden-Projekts berufen wurde: „So ein Wort wie ‚Bodenhaftung‘ lehrt uns, wie wichtig es ist, in Zusammenhängen zu denken“, sagte Pöttering. Er selbst nehme dieses Thema zum Anlass für eine wichtige Erkenntnis: „Der Frieden mit der Umwelt ist die Voraussetzung für den Frieden unter den Völkern.“