Die Firma Siemer ist seit vielen Jahren im Entsorgungsbereich tätig, leert unter anderem im Landkreis Vechta (gut 120000 Einwohner) die Mülltonnen, sammelt die gelben Säcke ein und sortiert deren Inhalt. Außerdem sorgt Siemer mit Kehrmaschinen für die Sauberkeit auf den Straßen unter anderem in den Landkreisen Vechta und Oldenburg. Zudem ist die Firma im Speditionsbereich tätig.

Im Zusammenhang mit der Ausschreibung der Müllabfuhr im Landkreis Osnabrück hatte es zahlreiche Protestaktionen seitens der Gewerkschaft gegeben, da Lohdumping und Verlust von Arbeitsplätzen in der Region befürchtet wurde. Der von uns befürchtete Fall ist eingetreten, erklärte gestern Abend ÖTV-Gewerkschaftssekretär Siegfried Reinelt gegenüber unserer Zeitung. Tariftreue Unternehmen hätten keine Chance mehr bei einer derartigen Ausschreibung nach EU-Recht. Viele Arbeitsplätze seien nun gefährdet. Es würden wahrscheinlich zwar einige Arbeitskräfte übernommen, aber sicher nur zu verschlechterten Bedingungen. Denn die Firma Siemer sei seines Wissen nach nicht Mitglied im Arbeitgeberverband der Entsorgungswirtschaft. Reinelt äußerte allerdings auch etwas Verständnis für den Landkreis, dass dieser sich bei der Ausschreibung auf die absolut sichere Seite gestellt habe.

Durchgeführt wurde die Ausschreibung von einem Mannheimer Beratungsbüro, das auch die Auswertung der 17 eingegangenen Angebote und die Überprüfung der Anbieterfirmen in den vergangenen Wochen übernommen hat. Denn für die Auftragserteilung kommen nur Bieter in Betracht, die Zuverlässigkeit, Fachkunde und Leistungsfähigkeit garantieren können.Ausgeschrieben worden war das Einsammeln und der Transport von Hausmüll und Gewerbeabfall, Sperrmüll und Bioabfall. Außerdem das Aufstellen der Müllbehälter und die Bewirtschaftung. Die Vertragslaufzeit wurde auf vier Jahre begrenzt, da ab 2005 der Müll nicht mehr auf dem Piesberg deponiert werden kann. Eine Ausschreibung zur Entsorgung des Abfalls ab 2005 wird derzeit zusammen mit der Stadt Osnabrück vorbereitet (wir berichteten).

Als wirtschaftlichstes Angebot zur Sammlung und Beförderung der Abfälle bewertet die Mannheimer Beraterfirma das der Firma Siemer. 5,9 Millionen DM soll die Müllabfuhr dort pro Jahr kosten. Bei der Bereitstellung der Müllbehälter ist die Firma Edelhoff mit 130000 DM pro Jahr am wirtschaftlichsten. Und für die Bewirtschaftung der Müllbehälter liegt wieder die Firma Siemer mit 202000 DM pro Jahr an erster Stelle. Doch die Entscheidung über die Auftragsvergabe fällt erst am 26. Juni. Für die Abfuhr der Gelber Säcke und der grünen Tonnen mit Pappe und Altpapier bleibt weiterhin die Firma Holtmeyer zuständig. Diese Müllfraktionen waren nicht Gegenstand der Ausschreibung, da die Verträge noch längere Zeit laufen.