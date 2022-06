Mit 6,15 Prozent wurde das offizielle Ergebnis dann noch schlechter. „Ja, ich bin wirklich enttäuscht“, gab Hagedorn unumwunden zu. Er habe deutlich mehr erhofft. Erst recht nach dem guten Zuspruch, den er bei Diskussionen oder am Wahlstand selbst von nicht-grünem Klientel erhalten habe. Und wenn er sein erstes Ziel, ein gutes Ergebnis, auch nicht erreicht habe, dann doch wenigstens sein zweites Ziel: Als OB-Kandidat den Blick auf die Grünen zu richten, um bei der Ratswahl gut abzuschneiden.

Die Mienen hellten sich denn auch sichtlich auf, als Thiem die ersten Ergebnisse der Ratswahl auf dem dicht umlagerten Bildschirm aufrief. Die aufmunternden Worte von Reinhard Stolle: „Wir kriegen 15 Prozent und kippen die Mehrheit“, war dann doch eher Wunsch oder Zweckoptimismus.

Grünes Weingummi in Froschform, die Sonnenblumen als Markenzeichen für die Grünen in der Vase und auf den Servietten, Kuchen mit grüner Glasur – das alles wurde nebensächlich mit jedem weiteren Ergebnis der Ratswahl. „Das wird knapp“, hieß es immer wieder. Und mit Blick auf den Einzug der UWG ins Stadtparlament, erkundigten sich einige: „Wie sind die denn so drauf?“

Der Sekt – es gab ihn auch in Rot – fand nun etwas Zuspruch, obwohl er nach Auskunft der Grünen-Vorsitzenden Birgit Strangmann weniger zum Feiern als vielmehr zur Belohnung für die tüchtigen Wahlkämpfer kalt gestellt worden war. 12,14 Prozent durften schließlich doch gefeiert werden. Denn damit haben die Grünen 1,87 Prozent zugelegt und als drittstärkste Kraft die FDP wieder hinter sich gelassen.

Außer dem Sekt gab es an diesem Abend bei den Grünen noch einen roten Farbtupfer. Als die SPD-Landtagsabgeordnete Alice Graschtat Hagedorn nach den 6,15 Prozent Trost zusprach, hinterließ sie ihren Lippenstift auf seinem Hemd.