Tipps von Experten: Das sollten Brautpaare bei der Hochzeitsplanung unbedingt beachten

Was braucht man alles für den schönsten Tag im Leben? Kleid, Ringe, Blumen, Make Up und mehr – da gibt es ganz schön viel zu planen. Auf der gut besuchten Hochzeitsmesse im Alando Ballroom konnten sich am vergangenen Sonntag Brautpaare einen Überblick über die unterschiedlichen Bereiche rund um das Thema Hochzeit verschaffen.

Aber wo lauern Fallstricke? Was sollten Brautpaare beachten? Welche Fehler sollten vermieden werden? Und wie geht das? Was rät der Fachmann? Alfred Bokelmann plant und veranstaltet seit vielen Jahren Hochzeitsmessen und hat unzählige Brautpaare durch die Ausstellungen flanieren sehen. „Niemals mit der Schwiegermutter streiten“, sagt er und lacht. Aber die Idee hinter dem lockeren Spruch ist klar: Streit in der Familie ist niemals gut. „Ein Strauß Blumen und ein paar nette Worte sind zum Einstand nie falsch“, meint Bokelmann.

Hochzeitskleid ist nicht gleich Hochzeitskleid.

Planung braucht Zeit

Einen weiteren Punkt sieht er in der allgemeinen Planung. In der Pandemie sei oft sehr schnell geheiratet worden, sagt Bockelmann, jetzt solle man sich nicht mehr hetzen lassen: „Zwei Jahre Hochzeitsplanung ist normal“, meint er. Und die sollten sich die Paare im Zweifel auch nehmen. „Man sollte sich von Anfang an fragen: ‚Was brauchen wir?‘“, rät Bokelmann den Liebenden. Das erste Thema sollte die Location sein, in der gefeiert werden soll. Oft bestimmen die freien Termine in den Büchern besonders begehrter Örtlichkeiten den möglichen Hochzeitstermin.

Ähnliches gelte für die Musik, so Bokelmann. Gute DJs haben volle Terminkalender. Das hörte man auch bei einem Rundgang auf der Messe. „Mehrere Monate mindestens“, sagten verschiedene Musikanbieter auf die Frage, wie lang aktuell die Vorlaufzeit für eine Hochzeitsfeier ist.

Individuelles Traumkleid

Spannend ist für Bokelmann auch die Wahl des Kleides. Wer sich ein individuelles Traumkleid wünscht, solle sich früh darum kümmern, meint er. Das bestätigt auch Galina Drichel von „Eleganz in Weiss“. Traumkleider wie sie Drichel auf der Modenschau der Hochzeitsmesse vorführen ließ, brauchen Zeit. „Wir empfehlen allen Bräuten, einen individuellen Beratungstermin zu vereinbaren“, sagt sie. „Im Leben ist eine Hochzeit etwas ganz Persönliches und Unvergessliches für Brautpaare. Und das Wichtigste ist nun mal die Braut!“ Und eben auch das Brautkleid. „Aber das braucht halt Zeit“, so Drichel. Vom ersten Gespräch bis zum perfekten Traumkleid dauere es oft mehrere Monate, meint sie.

Und alles für ein Kleid, das nur ein einziges Mal getragen werden soll. Anders ist es beim Bräutigam. „Der Mann sollte seinen Anzug so planen, dass dieser für mehr als ein Event nutzbar ist“, meint Fachmann Bokelmann.

Individuelle Ringe selber schmieden

Zeit nehmen sollte man sich auch für die Ringe, meint Bokelmann. Die sollen schließlich ein Leben lang halten. Ob man sich für Ringe „von der Stange“ oder individuell angefertigte Meisterwerke entscheidet, ist dann eigentlich egal. Für großes Interesse auf der Hochzeitsmesse sorgten Angebote einiger Goldschmiede, die Ringe gemeinsam mit den Brautleuten zu schmieden.

Einen ganz anderen Punkt bringt Anna Dmitriev ins Gespräch. Die „Seelenrednerin“ gestaltet mit Brautpaaren emotionale, spirituelle Trauungsfeiern. „Viele Paare planen viel zu viel. Sie verlieren sich selbst auf dem Weg“, meint sie. Und rät deswegen: „Ihr sollt euch nicht selbst nicht kleiner werden lassen als die Hochzeit! Es geht um euch! Teilt mit euren Familien und Freunden euren gemeinsamen Lebensweg, der in ein neues Kapitel übergeht.“