Was aber ist so schlimm am Treibhauseffekt? Gänzlich ohne ihn wäre die Erde schließlich ein ziemlich unwirtlicher Ort. Treibhausgase kamen schon immer ganz natürlich in der Atmosphäre vor. Sie wirken hier wie ein Spiegel und reflektieren einen Teil der Wärme, die die Erde in Form von Infrarotstrahlen abgibt, wieder auf diese zurück. Ohne diesen Effekt wäre es im Schnitt nicht 15 Grad warm, sondern minus 18 Grad kalt.

Zu wenig Treibhausgase wären also ganz sicher eine Katastrophe – zu viele aber auch. Denn seit der Mensch vor allem Öl, Gas und Kohle in immer größeren Mengen verbrennt, gelangt weit mehr CO2 in die Atmosphäre als zuvor. Menschengemacht stieg seine Konzentration bereits um 31 Prozent, was dazu führt, dass der Spiegel in der Atmosphäre dichter wird und weniger Wärme die Erdatmosphäre verlassen kann. Die Folge: Die Temperaturen steigen an, bisher um etwa 0,6 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit.

Was Kältemuffeln zunächst wie ein Entgegenkommen des Klimas daherkommen mag, hat anderswo fatale Folgen: Millionen Tonnen Gletscher-Eis sind bereits geschmolzen, und sogar das Eis der Pole droht zu zerfließen, weil es ungünstigerweise gerade in den Kältekammern der Erde noch schneller wärmer wird als anderswo. Ohne Gegenmaßnahmen wird der Meeresspiegel ansteigen – vorausgesetzt, die Prognosen treffen ein. Dann drohten die Ozeane küstennahe Regionen zu überfluten, Holland etwa, aber auch Bangladesh oder Städte wie Hamburg. Ein Horrorszenario, zugegeben, aber Wissenschaftler halten es – je nach Standpunkt – für „wahrscheinlich“ bis „nicht unmöglich“. Auch wird es weltweit wohl mehr Dürren, Überflutungen oder Stürme geben. Zwei Billionen Dollar weltweiter Schäden bis 2050 gelten schon heute als sicher.Strittig ist allerdings, inwieweit Klima- und Temperaturänderungen auch auf natürliche Ursachen wie etwa Vulkanausbrüche zurückzuführen sind. Die meisten Wissenschaftler sind sich allerdings einig, dass die Menschheit tatsächlich ihren eigenen Treibhauseffekt verursacht. Als Beleg gilt zum Beispiel, dass manchem Eisbären die Eisschollen unter den Pfoten wegschmelzen, dass es in der Nordsee dem Plankton zu warm wird oder dass es in Nordrhein-Westfalen heute bis zu 20 Frosttage pro Jahr weniger gibt als früher.

Am deutlichsten wurde angesichts der möglichen Bedrohungen ausgerechnet das US-Verteidigungsministerium. Während Präsident George W. Bush weiter eine Unterzeichnung des Kyoto-Protokolls ablehnt, warnte das Pentagon Mitte 2004 in einer Studie vor weltweiter Anarchie durch den Klimawandel. Seine Befürchtung: Es kommt zu Kämpfen um Wasser, Nahrungsmittel und Rohstoffe wie Holz.

Das Kyoto-Protokoll soll nun die mögliche Katastrophe verhindern, besser gesagt: es sollte. Denn der Einstieg in den Klimaschutz ist nur ein wichtiges Signal – nicht mehr. Schließlich ist schon lange klar, dass das Reduktionsziel von 5,2 Prozent nicht ausreichen wird, um den Temperaturanstieg dauerhaft unter einem Plus von zwei Grad zu halten. Jedes Zehntel aber mehr, so warnen Meteorologen, gefährde die Menschen ernsthaft.