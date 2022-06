Zunächst sind morgen früh die Fiat-Flitzer aller Typen an der Reihe. Die Autos sollen zu Werkspreisen den Besitzer wechsel. Sie werden mit Abstand das meiste Geld in die Kasse spülen. Als "Sahnestück" bezeichnet Frank Abromeit die moderne Werkstatt. Teile davon seien "fast ungebraucht". Heute von 9.30 bis 19 Uhr und morgen ab 7.30 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit, alle Fahrzeuge, Maschinen und Möbel unter die Lupe zu nehmen.Die Versteigerung im Gewerbegebiet Hasepark geht in einem 1000 Quadratmeter großen Festzelt auf dem Gelände gegenüber von Moto Italia über die Bühne. Der Auktionator schätzt, dass er 9 bis 10 Stunden den Hammer schwingen wird. Kleinere Stücke will er im Minutentakt oder schneller aufrufen. Frank Abromeit hofft, dass 500 bis 600 Personen nach Erwerb einer entsprechenden Berechtigung bieten und außerdem zahlreiche Schaulustige kommen werden.

Das Gebäude selbst, dessen weitere Nutzung noch unklar ist, gehört nicht zur Auktionsmasse. Ebenso wie das Grundstück befindet sich die Immobilie im Privateigentum des Unternehmers Karl-Heinz Thiel. Wegen Zahlungsunfähigkeit hatte dieser Ende Juli für seine Firma beim Amtsgericht Konkursantrag gestellt. Da der Insolvenzverwalter für den Fiat-Handel in Osnabrück keinen direkten Nachfolger finden konnte, musste er den Betrieb Ende September schließen. Alle Mitarbeiter erhielten die Kündigung. Die Auktionserlöse sollen zumindest teilweise dazu beitragen, ausstehende Löhne zu bezahlen.

Unterdessen hat das Amtsgericht Osnabrück eine frühere Moto-Italia-Mitarbeiterin freigesprochen. Sie war wegen Untreue angeklagt und soll durch eine absichtliche Fehlbestellung den Niedergang des Autohauses ausgelöst haben. Nach der Vernehmung von zahlreichen Zeugen und Sachverständigen urteilte der Richter, dass es für diesen Vorwurf keine eindeutigen Beweise gebe. Da die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt hat, wird das Landgericht als zweite Instanz das Verfahren noch einmal neu aufrollen müssen.