Das kann ich für Deutschland gar nicht beantworten. Da gibt es auch keine entsprechende Erhebung. Soweit es um Niedersachsen geht, da bin ich in der Tat der lebensälteste landesweit. Aber es ist ja seit geraumer Zeit so, dass mit 68 Schluss sein muss. Ich gehöre ja noch zu den sogenannten Altfällen, die noch etwas länger dürfen, sprich bis Oktober 2011.Also selbst wenn Sie nächstes Jahr noch einmal antreten wollten – Sie dürften nicht?

Genau. Aber selbst, wenn es ginge, würde ich es nicht mehr tun. Man soll aufhören, solange man noch selbst das Amt verlassen kann – und nicht erst auf der Bahre weggetragen werden muss.Können Sie sich vorstellen, was uns als Zeitung beim Thema Landrat Hugo in diesem Jahr am meisten enttäuschen würde?

Ich kann mir gar nichts vorstellen.Dann will ich es verraten: Wenn Sie nun doch vorzeitig zurücktreten – und genau das machen würden, was Sie in der Vergangenheit in zahlreichen Interviews immer in die Welt der Märchen verbannt haben.

Ach ja. Als ich gerade gewählt war, hat die Neue OZ ja schon darüber spekuliert, wann ich wohl aufhören würde. Das hat mich damals schon amüsiert. Ich sage es hier noch einmal: Ich werde mit Sicherheit nicht vorzeitig aufhören, es sei denn, ich müsste es aus gesundheitlichen Gründen tun. Und eines verspreche ich Ihnen: Sollte ich doch vorzeitig aufhören, werde ich es als Erstes der Neuen OZ mitteilen.Dann bin ich ja beruhigt.

Halt, noch ein Satz.Bitte.