Herr Stegmüller, Sie sind zu Cunova zu einer Zeit gekommen, in der viel im Umbruch war: neue Marke, neue Eigentümer, ein schwieriger Markt. Wie haben Sie die ersten Monate erlebt?

In diesen bewegten Zeiten hat man nicht viel Zeit zum Ankommen und ist schnell im operativen Tagesgeschäft. Eine der großen Aufgaben für mich ist der unternehmenskulturelle Wandel: Früher waren wir Teil eines großen Konzerns und sind jetzt ein mittelständisches Unternehmen, welches andere Herausforderungen hat und somit auch andere Verhaltensweisen von allen Mitarbeitern erfordert. Wir haben erste wichtige Schritte in diesem Transformationsprozess erfolgreich beschritten, haben allerdings auch noch einige Schritte zu gehen.

Worauf kommt es denn an?

Wir haben drei Schwerpunktthemen: Kundenorientierung, Innovation und Effizienz. Für alle drei Schwerpunktthemen haben wir entsprechende Maßnahmenpläne erarbeitet und arbeiten Tag für Tag an deren Umsetzung. Besonders hervorheben will ich das Thema Innovation. Cunova ist heute in vielen Bereichen Marktführer, insbesondere unser chinesischer Wettbewerb ist uns jedoch auf den Fersen. Uns ist natürlich klar, dass wir den Preiswettbewerb gegen die Chinesen nicht gewinnen können, den Innovationswettbewerb allerdings schon. Deshalb legen wir sehr großen Wert auf dieses Thema.

Werner Stegmüller ist seit Januar Chef des Osnabrücker Kupferspezialisten Cunova. Foto: Nina Kallmeier Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Kupfer ist erst einmal ein sehr einfaches Material. Was bedeutet da Innovation?

Kupfer ist zwar ein – wie Sie sagen – einfaches Material, aber eines, was beispielsweise mit der Zunahme der E-Mobilität eine immer größere Rolle spielt. Neben dem Metall, sprich Kupfer- oder Kupferlegierungen, spielt auch das Thema der Digitalisierung bei uns eine zentrale Rolle. Eines unserer wichtigsten Produkte sind beispielsweise Kokillen, die in der Stahlproduktion eingesetzt werden. Kokillen sind Formen zum Gießen, die neben dem Hochofen oder Lichtbogenofen das Herz der Stahlproduktion darstellen.

Im Zuge der Digitalisierung der Prozesse im Stahlwerk, vom Hochofen bis zum Walzwerk, spielt die Kokille eine zentrale Rolle. Unsere Vision ist es, unsere Kokillen als Sensor einzusetzen, welcher alle wichtigen Daten zur Steuerung des Gesamtprozesses liefert. Das ist beispielsweise ein großer Schritt, den chinesischen Wettbewerb auf Distanz zu halten.

Wo sehen Sie für diese Produkte Potenzial?

Im Hinblick auf die Transformation zu Green Steel stehen alle Stahlproduzenten in Deutschland und Europa unter erheblichem Druck, ihre Effizienz zu steigern. Da können wir mit unseren Produkten helfen. Zudem entstehen insbesondere im Mittleren Osten, in Indien und im asiatischen Raum auch neue Stahlwerke. Auch an diesen Projekten sind wir natürlich beteiligt.

Das heißt, das Potenzial ist begrenzt. Und es ist nur ein Projekt…

… Ein weiteres ist unser Atomizer. Ab Anfang nächsten Jahres sind wir in der Lage, Kupferlegierungspulver zu produzieren, das im 3D-Druck eingesetzt wird. Der konsequente nächste Schritt für uns ist, selbst in die additive Fertigung einzusteigen. Da schauen wir gerade, welche Komponenten für uns infrage kommen können. Potenzial gibt es immer dort, wo beispielsweise Geometrien durch mechanische Bearbeitung nicht herstellbar sind.

Sie hatten angesprochen, dass Cunova einen wesentlichen Teil des Umsatzes in der Stahlbranche macht. Wie wichtig ist die Diversifizierung des Geschäfts?

Das Stahlgeschäft ist und bleibt ein zyklisches Geschäft. Trotz des momentanen Rückgangs der weltweiten Stahlproduktion haben wir in diesem Bereich einen Auftragsbestand von über einem halben Jahr und stellen auch Personal ein. Wir suchen allein in Osnabrück 40 neue Mitarbeiter, vor allem in der Produktion. Nichtsdestotrotz ist die weitere Diversifizierung für uns ein wichtiges strategisches Thema.

Wo sind Kupferprodukte aus Osnabrück sonst noch zu finden?

Neben dem bereits erwähnten Geschäft in der Stahlindustrie sind wir auch in den Bereichen Maritime und Industrielle Applikationen unterwegs, die etwa gleich groß sind. Im Bereich Maritime liefern wir korrosionsbeständige Produkte für Offshore-Ölplattformen und für den Schiffsbau. Im Bereich Industrielle Applikationen liefern wir Rohre und Stangen in verschiedenen Kupferlegierungen für unterschiedlichste industrielle Anwendungen.

Sehen Sie da noch weitere Wachstumschancen?

Das größte Potenzial sehe ich im Bereich Industrielle Applikationen. In diesem Bereich arbeiten wir an der Erschließung neuer Marktsegmente. Wichtige Anwendungsbereiche hierbei sind die Elektromobilität oder die additive Fertigung. Für ein Münchner Unternehmen liefern wir beispielsweise Hohlkörper für Elektromotoren. Diese ermöglichen die Kühlung dort, wo die Hitze entsteht. Kupfer oder Kupferlegierungen sind definitiv ein Werkstoff mit Zukunft.

Cunova und KME Germany haben gerade erst 150 Jahre Kupfer am Standort Osnabrück gefeiert. Foto: Swaantje Hehmann Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Aber auch einer, der energieintensiv hergestellt wird. Andere Industriebetriebe investieren da vor allem im Ausland.

Wir kommen, Stand heute, mit unserer Produktion in Europa, insbesondere an unserem Hauptstandort in Osnabrück gut zurecht. Es gibt natürlich auch Produktionsstandorte im nicht europäischen im Ausland, zum Beispiel in China. Unsere Auslandsstandorte allerdings sind vor allem Service-Standorte, beispielsweise in den USA, Spanien, der Türkei und Indien. Mittelfristig wollen wir auch in Indien, dem zweitgrößten Stahlproduzenten der Welt, Produktionskapazitäten aufbauen.

Und in den USA?

Dort wollen wir das Service-Geschäft ausbauen. Ansonsten können wir den Markt gut mit Produkten aus Osnabrück bedienen. Das wird auch so bleiben.

Auch in der Ukraine und in Russland war Cunova vor Ort. Wie ist die Situation aktuell?

Wir sind gerade dabei, unsere Beteiligung an einem Joint-Venture in Russland zu verkaufen. In der Ukraine hatten wir einen Service-Standort in Mariupol. Den Sitz der Gesellschaft haben wir vorläufig in den Westen des Landes verlagert. Auch, wenn dort aktuell kein Geschäft ist, halten wir an dieser Gesellschaft fest.