Auch russische Flaggen wurden auf der 13. Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen durch die Stadt getragen. FOTO: Christoph Beyer Folkens entschuldigt sich bei Pistorius Corona-Demonstranten zeigten auch russische Flaggen in Osnabrück Von Christoph Beyer | 05.03.2022, 20:55 Uhr

Der Krieg in der Ukraine spielte auch bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am Samstag eine Rolle. Rund 650 Teilnehmer versammelten sich zur Kundgebung auf dem Willy-Brand-Platz. Für eine Überraschung sorgte der Redebeitrag von Erika Folkens - und auch „Die Basis“ äußerte sich selbstkritisch zu ihrem „Listen“-Brief an Osnabrücker Ratspolitiker.