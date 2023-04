Die Polizei Osnabrück will die Tuning-Szene am Karfreitag im Blick behalten und Autoposer kontrollieren. Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa up-down up-down Einsatz am Karfreitag „Carfreitag“: Polizei Osnabrück kündigt Kontrollen gegen Autoposer an Von Julia Gödde-Polley | 06.04.2023, 05:55 Uhr

Der Karfreitag ist in der Auto-Tuning-Szene als „Carfreitag“ bekannt. Weil es in Osnabrück in der Vergangenheit an diesem Tag immer wieder Treffen von Autoposern gab, will die Polizei auch in diesem Jahr Autofahrer kontrollieren.