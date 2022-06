Konzerte der Band waren schon für mehr als zehn Millionen Anhänger der beste Grund, für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen. Das Magazin „Musikexpress“ kategorisiert Auftritte von Depeche Mode passend als „Messen kollektiver Euphorie“. Für „Devotees“, wie sich die besonders abhängigen Fans nennen, gibt es nur einen Grund, nicht mindestens einen Auftritt jeder neuen Tour zu besuchen: Alles ist ausverkauft.

Der neue Live-Zyklus führt die drei Briten im Herbst 2005 und im Frühjahr 2006 in mehr als 70 Städte in Nordamerika und Europa. In Deutschland werden sie mit ihren „Messen für die Massen“ nur die größten Hallen füllen und in Städten wie Hamburg und München gleich an zwei Tagen hintereinander spielen – so groß war der Ansturm der Fans. Selbst die LTU-Arena in Düsseldorf wurde doppelt angemietet, sie bietet jeweils rund 50000 Fans Platz.

Nicht einmal die von Zwischenhändlern zum Teil schamlos überhöhten Ticketpreise führten dazu, dass die Nachfrage sank. Allerdings fühlten sich Gore, Gahan und Fletcher dazu genötigt, sich per Internet-Botschaft bei ihren Fans dafür zu entschuldigen, dass es im Vorverkauf Aufschläge von mehr als 30 Prozent zum angekündigten Eintrittspreis gab. Aber der Markt gab den Ticket-Dealern Recht: Schon nach wenigen Tagen waren in den größeren Städten kaum noch Karten zu bekommen – nach drei Wochen waren 350000 allein für die Europa-Tour verkauft.

Am 14. Oktober erscheint dann pünktlich zur Tour das neue Album „Playing the Angel“. Vor allem die treuen Anhänger in Deutschland sind schon seit Wochen fast wie von Sinnen. Bei einer Pressekonferenz der Band in Düsseldorf waren neben 100 Journalisten aus halb Europa auch 500 handverlesene Fans geladen, und hier zeigte sich vor allem eines: Depeche Mode haben zwar ihre Anhänger vor allem bei den 30- bis 40-Jährigen. Aber auch Teenager oder Fast-Rentner begeistern sich noch immer oder wieder für ein anscheinend zeitloses Phänomen. Die Frage ist nur: Warum?

Gäbe es eine eindeutige Antwort auf diese Frage, eine plausible Erklärung für den Erfolg von Depeche Mode – es gäbe Nachahmer im Genre des Elektropop, die ebenfalls jahrzehntelang unglaublich erfolgreich sein müssten. Und tatsächlich: Da waren ein paar Brüder und Schwestern im Geiste – Alphaville oder Camouflage zum Beispiel oder Front 242. Und alle waren gut. Aber irgendwann wurden sie vom musikalischen Zeitgeist abgehängt – einem Zeitgeist, dem sich Depeche Mode weder anschlossen noch anbiederten und dem sie dennoch stets voraus waren. Hip-Hop, Techno, Elektronika oder Grunge kamen und gingen, nur Depeche Modes Synthie-Pop war immer da. Die Band steht seit 25 Jahren für sich allein.