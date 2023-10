Die Wärmeplanung kann die Verwaltung nicht selbst erstellen. Dafür fehlen im Rathaus Personal und Expertise. Der Stadtrat hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung die Verwaltung beauftragt, zeitnah ein Vergabeverfahren zu starten und ein externes Planungsbüro mit der Wärmeplanung zu beauftragen. Claudia Leyers, Fachbereichsleiterin für Umwelt und Klimaschutz, mahnt zur Eile: Wenn das Bundesgesetz erst mal beschlossen ist, setzt nach ihrer Einschätzung ein Ansturm auf die Fachbüros ein. Die Nachfrage werde die Kapazitäten übersteigen.

Möglichst schnell Planungssicherheit bieten

Osnabrück sollte daher schnell handeln, um den Bürgern und Wirtschaftsunternehmen so früh wie möglich Planungssicherheit zu geben, so die Empfehlung des Umweltamtes in der Beschlussvorlage für den Rat. Der Gesetzentwurf für die Wärmeplanung hat im August das Bundeskabinett passiert. Am Freitag (29. September 2023) befasste sich erstmals der Bundesrat damit, es folgt die Beratung im Bundestag.

Das Land Niedersachsen ist schon weiter

Egal, was Berlin entscheidet: Osnabrück muss ohnehin zum Jahresbeginn 2024 in die Wärmeplanung einsteigen. Denn das Land Niedersachsen hat mit der Novellierung des Klimaschutzgesetzes des Landes schon 2022 die Wärmeplanung zur kommunalen Pflichtaufgabe erklärt. Das Land gibt den Kommunen bis zum 31. Dezember 2026 Zeit für die Erstellung des Wärmeplans. Anschließend bleiben ihnen fünf Jahre, sie in Kraft zu setzen und mit der konkreten Umsetzung zu beginnen.

So viel Spielraum wird sich die Stadt Osnabrück nicht nehmen, denn sie hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. In den eigenen städtischen Bereichen soll die Klimaneutralität 2030 erreicht werden, spätestens 2040 soll die ganze Stadt CO 2 -neutral sein.

Wichtig: Die Wärmeplanung ist auch zentraler Bestandteil des heftig umstrittenen Gebäudeenergiegesetz, das der Bundestag im September beschlossen hat. Der Umstieg auf klimagerechte Heizungsanlagen wird demnach erst verbindlich, wenn die jeweilige Stadt ihre Wärmeplanung verabschiedet hat. Für Osnabrück heißt das: Hausbesitzer, die unter die Regelungen des Heizungsgesetzes fallen, werden ab 2027 alte Heizungen gegen klimaschonende Systeme ersetzen oder sich an ein Wärmenetz anschließen müssen.

Fast 80 Prozent heizen in Osnabrück mit Gas

Der Wärmesektor spielt bei dieser gewaltigen Transformationsaufgabe eine entscheidende Rolle. Ein Drittel der gesamtstädtischen Kohlendioxid-Emissionen wird nach Angaben des Umweltamtes allein durch die Erzeugung von Raumwärme verursacht. Der Wärmesektor gehört damit zu den größten Emissionsquellen im Stadtgebiet.

Zurzeit werden 79 Prozent des Wärmeenergiebedarfs in Osnabrück über Erdgas, 13 Prozent über Öl, zwei Prozent über Kohle und Flüssiggas und gerade einmal sechs Prozent über Umweltwärme, Nah- und Fernwärme und Biomasse gedeckt. Um eine klimaneutrale Wärmeversorgung der Stadt Osnabrück zu erreichen, muss nach Berechnung der Umweltexperten der Verbrauch der fossilen Energieträger Gas, Öl und Kohle komplett durch erneuerbare Energien ersetzt werden.

Eine gewaltige Aufgabe für die Kommunen

Die kommunale Wärmeplanung, die in enger Abstimmung mit den Stadtwerken entsteht, soll das strategische Steuerungsinstrument sein, um die Transformation zu koordinieren und voranzutreiben. Im Fokus steht der Aufbau von Nah- und Fernwärmenetzen. Aber auch andere, dezentrale Lösungen sind denkbar.

Jedes Gebäude wird erfasst

Osnabrück und alle anderen Kommunen stehen vor einer Aufgabe, die es in dieser Größenordnung selten gegeben hat. Sie müssen im ersten Schritt eine Bestandsanalyse vornehmen. Das heißt: Für jedes Gebäude in der Stadt müssen der Wärmebedarf und -verbrauch sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen ermittelt werden. Dazu sind der Gebäudetyp, die Baualtersklasse und die Art des aktuellen Versorgungssystems zu erfassen.

Im zweiten Schritt geht es um die Potenziale zur Senkung des Wärmebedarfs. Welche Technik käme für eine CO 2 -neutrale Wärmeversorgung infrage – auch Geothermie, Abwärme, Kraft-Wärme-Kopplung? Und wie wird sich der Bedarf in den Jahren 2030 bis 2040 entwickeln?

Das Land bezahlt – aber auch genug?

Schließlich muss die Wärmeplanung einen konkreten Fahrplan zur Umsetzung enthalten. Mindestens fünf konkrete Maßnahmen für die Erreichung der Ziele werden vom Gesetzgeber erwartet, wie das Osnabrücker Umweltamt dem Rat mitteilte. Die Umsetzung muss spätestens fünf Jahre nach Veröffentlichung der Wärmeplanung einsetzen – also 2027. Alle fünf Jahre ist die Wärmeplanung fortzuschreiben.

177.000 Euro stellt das Land Niedersachsen der Stadt Osnabrück für die Erstellung des Wärmeplans zur Verfügung. Ob das Geld reicht, ist unklar. Grundsätzlich gilt: Das Land Niedersachsen zahlt jährlich 16.000 Euro als Fixsumme, plus 25 Cent pro Einwohner. Auch die Fortschreibung wird ab 2027 mit jährlich 13.000 Euro unterstützt.