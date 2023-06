Es ist bereits das vierte Mal, dass Boris Pistorius sich in das Goldene Buch Osnabrücks einträgt. Allerdings ist es das erste Mal in seiner Funktion als Bundesminister der Verteidigung. Foto: Steve Weber up-down up-down Verteidigungsminister im Rathaus „Mein Herz ist immer in Osnabrück“: Boris Pistorius trägt sich ins goldene Buch der Stadt ein Von Alexander Hans | 17.06.2023, 16:30 Uhr

Boris Pistorius hat sich am Samstag in das Goldene Buch der Stadt Osnabrück eingetragen. Der gebürtige Osnabrücker ist momentan der beliebteste Politiker Deutschlands. In seiner Rede sprach der Verteidigungsminister über seine Liebe zur Heimatstadt und erklärte seine Position zu Waffenlieferungen an die Ukraine.