Zita Große-Siebenbürgen-Pols, Jahrgang 1927, hat den Zweiten Weltkrieg als Kind miterlebt. Foto: Jörn Martens up-down up-down Nach Großangriff in Badewanne geschlafen „Eine Bombe, die Du hörst, trifft Dich nicht“: 96-jährige Osnabrückerin erzählt vom Krieg Von Corinna Berghahn | 15.07.2023, 11:45 Uhr

Am Tag des Kriegsbeginns kämpfte Zita Große-Siebenbürgen-Pols im Krankenhaus um ihr Leben: Ein Stier hatte die damals Zwölfjährige in Pye auf die Hörner genommen. Umso prägender waren dann ihre Erlebnisse in den kommenden Jahren: Bunkertrauma, ausgebombt am Rosenplatz – und dann war da noch dieser holländische Kriegsgefangene, der ihr sehr sympathisch war...