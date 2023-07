Gegen 14.30 Uhr erfolgte die Sprengung der Bombe - zurück blieb dieser Krater. Foto: Michael Gründel up-down up-down 27 Bußgeldverfahren Knall und Rauch in der Gartlage: Weltkriegsbombe in Osnabrück gesprengt und | 23.07.2023, 14:47 Uhr Von Claudia Sarrazin Markus Pöhlking | 23.07.2023, 14:47 Uhr

Gegen 14.30 Uhr hatte der Sprengmeister seine Arbeit verrichtet: Mit einem lauten Knall detonierte die 50-Kilogramm-Bombe amerikanischer Bauart. Der von der Stadt gesteckte Zeitplan blieb damit – anders als so manches Mal in der Vergangenheit – annähernd eingehalten. Lag´s am neuen Bußgeld?