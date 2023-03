Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses meldete Gasgeruch in einem Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Fledder. Symbolfoto: dpa/Monika Skolimowska up-down up-down Anrufer dennoch ins Krankenhaus gebracht Gasgeruch in Mehrfamilienhaus in Osnabrück-Fledder gemeldet – Fehlalarm Von Anke Schneider | 20.03.2023, 09:57 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Feuerwehr war am Montagmorgen an der Meller Straße in Osnabrück-Fledder im Einsatz. Dort soll in einem Mehrfamilienhaus Gas ausgeströmt sein. Der Alarm erwies sich als Fehlalarm.