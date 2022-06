Bei der Krisensitzung vor einer Woche (wir berichteten) hätten die Teilnehmer trotz der offenkundigen Probleme für gute Qualität und Naturstein votiert, so der städtische Baudezernent: "Das hat mich gewundert, aber auch gefreut." Der Steingutachter Rainer Weber hatte in einem Gespräch mit Ellinghaus noch auf eine Chance hingewiesen, wie mit dem gelieferten Material weitergearbeitet werden könne: durch eine qualifizierte Vorsortierung, zum Beispiel durch Geologiestudenten, könne das ungeeignete Material möglicherwiese abgesondert werden. Anderseits hat der Gutachter auch davon abgeraten, Tausalz auf den gelben Granit zu streuen.Dieckmann-Chef Reinhold Höcker hat aber nach wie vor Bedenken, den gelben Granit zu verarbeiten. Ein Beitrag in einer Fachzeitschrift habe seine Ansicht untermauert: Die gelbe Farbe des Steins sei Folge beginnender Verwitterung – und das sei unabhängig vom Abbauort und der Markenbezeichnung.