Benefit erweitert sich und möchte das größte Fitnessstudio in Osnabrück werden. Foto: André Havergo up-down up-down Dank ehemaliger Jysk-Filiale Benefit will größtes Fitness-Studio in Osnabrück werden Von Corinna Berghahn | 26.04.2023, 06:33 Uhr

Im Mai startet der große Umbau in der ehemaligen „Jysk“-Filiale an der Pagenstecherstraße in Osnabrück: Das benachbarte Fitness-Studio „Benefit“ wird dort einziehen - und will ab Sommer das größte der Hasestadt sein.