Die Bedeutung des Namens kann eindeutig bestimmt werden: Benedixen ist „Benedikts Sohn“. Zugrunde liegt der Heiligen- und Taufname Benedictus. Der heilige Benedictus, gestorben im Jahre 543, war der Stifter des nach ihm benannten Ordens – er gilt als Vater des abendländischen Mönchtums. Er wurde überall verehrt, auch sein Orden sorgte für die Verbreitung des Namens als Pfarr- und Namenspatron.

In zahlreichen Familiennamen ist sein Name enthalten, teils fast unverändert wie in Benedictus, Benediktus, Benedicktus, Benedikt, Benedict, Benedickt und Benedigt. Teils ist er stärker verkürzt oder umgestaltet worden, wie in Benedic(k), Benedi(e)k, Ben(e)dig, Bendigs, Bendik(t), Bendit und Benditt. Die häufigen Nachnamen Benedix und Bendix sind aus der lateinischen Namensform Benedictus zusammengezogen worden, wobei -dictus über -dicts zu -diks verkürzt und dann als -dix geschrieben wurde.

Benedixen von „Benedikts Sohn“ kann auf zwei verschiedenen Wegen entstanden sein; entweder als schwacher Genitiv zu Benedix (wie Dreesen zu Drees „Andreas“, Klasen zu Klas „Nikolaus“) oder über Benediksen als Zusammenziehung von Benedikts-son. Da genitivische Namen im Bereich des Emslandes besonders häufig sind, wird hier die erste Möglichkeit zutreffen.

Bei dem etwas stärker verkürzten, in Schleswig-Holstein verbreiteten Namen Bendixen liegt mit Sicherheit eine Verkürzung aus Benediktsson vor. Denn: Bendixen ist auch in Dänemark sehr häufig, wo ein sehr großer Teil der Familiennamen auf -sen, also „Sohn“, endet. Weitere Namensformen mit der Bedeutung „Benedikts Sohn“ in Dänemark und Norwegen sind Benediksen, Benedixsen, Bendiks(s)en, Bendixssen, Ben(e)dixon, Bendixson, Ben(e)dikson und Bendiksson.

Da der lateinische Name Benedictus die Hauptbetonung auf der dritten Silbe trägt (Benedíctus), wurden im deutschen Sprachgebiet auch einige Kurzformen unter Weglassung der schwach betonten ersten Silben gebildet. So ist 1368 der Bürger Dictus Poz in Halle bezeugt, Dix Wahlmann erscheint 1577 in Magdeburg. Auf solche Kurzformen gehen die Familiennamen Dictus, Dix, Dickx, Dicks, Diks zurück.

Im Norden und Nordosten entlang der Ostsee gab es zu Benedictus außerdem auch eine mundartliche Namensform mit Ban- statt Ben-, dazu gehören die Familiennamen Bandick, Bandit, Banditt, Bandix (heute ausgestorben) und Bandixen.