Am 1. September 2022 wird an der Kamp-Promenade ein neues Geschäft eröffnet. Foto: Corinna Berghahn
Nach Street Shoes und Impfzentrum Nachmieter für leere Räume an der Osnabrücker Kamp-Promenade steht fest Von Corinna Berghahn | 29.08.2022, 13:55 Uhr

An diesem Donnerstag öffnet das Textilunternehmen „Tally Weijl“ eine Filiale an der Kamp-Promenade in Osnabrück. Zuvor gab es in der Räumen Schuhe - und Impfstoff.