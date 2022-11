Jennifer Tevs (links) und Mitarbeiterin Isabel Kuhlmann - letztere mit einer an Disneyprinzessinnen orientierten Frisur. Foto: Tobias Saalschmidt up-down up-down Livemusik beim Schneiden, Filme beim Waschen Im Friseursalon Spiegelbild in Osnabrück-Pye dreht sich alles um Disney Von Corinna Berghahn | 13.11.2022, 10:04 Uhr

Nicht nur schöne Haare, sondern gleich ein ganz neues Gefühl will Jennifer Tevs in ihrem Osnabrücker Friseursalon ihren Kunden vermitteln. Dafür nutzt sie die Kraft von Disneyfilmen und -liedern – wohl als einziger Salon in Deutschland.