Bei der Baustelle am Neuen Graben ist eine Änderung der Verkehrssituation in Sicht. Archivfoto: Michael Gründel Neue Verkehrsregelung in Osnabrück Baustelle am Neuen Graben sorgt am 22. Juni für Verkehrsbehinderungen Von Hannah Baumann | 21.06.2023, 17:35 Uhr

An der Baustelle Neuer Graben kann es am Donnerstag, 22. Juni, zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kommen. An diesem Tag wird die Verkehrsführung geändert.