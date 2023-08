Automaten-Kiosk „Kio“ am Kamp in Osnabrück eröffnet 

Sebastian Beckmann und Erik Reich haben sich für einen Automaten-Kiosk entschieden, weil sie ihre Jobs nicht aufgeben und in einem Kiosk arbeiten wollen, sagen sie. Außerdem wollen sie den Hype um die Automaten-Kioske nutzen, erklärt der 25-jährige Beckmann, der eine Ausbildung zum Speditionskaufmann absolviert. Allerdings sind sie nicht die ersten in Osnabrück. Der erste automatische Kiosk befindet sich in der Johannisstraße. „Davon sind wir in der Planungsphase überrascht worden“, sagt der 26-jährige Industriekaufmann Erik Reich.

Vom Schokoriegel bis E-Zigaretten

Obwohl weder sie selbst noch ein anderer Mensch in dem Kiosk arbeitet, haben Reich und Beckmann Herzblut in ihr Geschäft investiert. Sie verweisen auf das Design ihrer Marke und ihr Interieur. „Der Kunde soll sich im Kio wohlfühlen“, sagen sie. Für ungebetene Gäste oder Vandalen soll das nicht gelten. Deshalb haben sie ein umfassendes Überwachungssystem installiert. Die Automaten-Fenster sind aus dickem Plexiglas.

Die Kaffeemaschine wird noch installiert. Ansonsten ist ein breites Sortiment im Kio in Osnabrück erhältlich.

Im Kio gibt es vom Schokoriegel über E-Zigaretten, Limo, Bier bis zu Snacks und Baguettes alles, was ein kleiner Einkauf oder ein schneller Happen benötigt. Eine Kaffeemaschine soll noch installiert werden. Die Preise seien zwar nicht so günstig wie im Supermarkt, aber auch nicht so teuer wie an der Tankstelle, sagen Beckmann und Reich.