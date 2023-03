Wird der Neumarkt jetzt doch autofrei? Darüber wird es jetzt wohl wieder zu heißen Debatten kommen. Foto: Andre Havergo up-down up-down Millionen für den Schallschutz Osnabrück setzt den autofreien Neumarkt wieder auf die Tagesordnung Von Rainer Lahmann-Lammert | 09.03.2023, 05:51 Uhr

Der autofreie Neumarkt ist wieder ein Thema. Wenn die Ratsmehrheit ihn will, muss sie jedoch mehrere Millionen Euro für Schallschutzfenster am Wallring bereitstellen. Und in Kauf nehmen, dass die seit langem geplante Oberflächengestaltung von Osnabrücks zentralem Platz erst Ende 2026 fertig wird.